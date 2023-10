Bloober Team is al even bezig met de remake van Silent Hill 2 en afgezien van de aankondiging geruime tijd terug hebben we er niet veel meer van vernomen. Er bestaat echter een kans dat er op korte termijn meer nieuws volgt, want er is wat activiteit te bespeuren bij de Steam listing.

Er heeft een update plaatsgevonden en daarmee zijn er 12 Achievements aan de game toegevoegd. Daarnaast zijn er nog wat andere dingen aan de achterkant aangepast, wat zou kunnen hinten naar aanstaand nieuws en misschien wel een releasedatum.

Overigens is 12 Achievements wat laag, dus het kan zijn dat dit slechts een selectie van het totaal is – al is dat ook niet heel logisch om te doen. Indien niet, dan zal dit aantal wellicht overeenkomen met de Trophies.

De Silent Hill 2 Remake is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc.