Bethesda Game Studios heeft weer een nieuwe update voor Starfield uitgebracht en hoewel de patch notes niet al te uitgebreid zijn, is er wel een erg fijne optie met deze update meegekomen. Het is namelijk na het updaten mogelijk voor spelers om hun Field of View aan te passen, gezien er nu een FOV-slider beschikbaar is gesteld.

Buiten deze toevoegingen zijn er nog wat stabiliteitsupdates en er wordt een klein issue aangepakt dat eventuele progressie zou kunnen blokkeren.