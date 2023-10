Lords of the Fallen belandt morgen in de winkelrekken, maar heeft al iets te vroeg zijn kaarten op tafel gelegd. Het onderstaande numerieke overzicht van features uit de game werd namelijk door ontwikkelaar CI Games recent gedeeld, om vervolgens snel weer offline gehaald te worden. Te laat, uiteraard; eens op het internet is altijd op het internet.

Uit het overzicht kunnen we opmaken dat Lords of the Fallen een uit de kluit gewassen titel wordt, met onder andere 30 eindbazen, 13 speelbare klassen (waaronder vier geheime) en drie unieke eindes die de replay value van de game moeten aanwakkeren. Voor een eerste indruk van de game verwijzen we jullie graag door naar onze preview.