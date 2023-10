Forza Motorsport is nog maar net uitgebracht, dus je zult voorlopig nog wel even bezig zijn om alle circuits onder de knie te krijgen. Bovendien zijn er extra racebanen in ontwikkeling om ervoor te zorgen dat je nog langer van het spel kunt genieten. Twee van deze circuits zijn reeds aangekondigd.

Creative director Chris Esaki heeft via een X-post aangekondigd dat Yas Marina (Abu Dhabi) eraan zit te komen. Dit circuit zal volgende maand al beschikbaar worden gesteld en krijgt een volledig nieuwe lay-out. Op de Nürburgring Nordschleife zul je echter iets langer moeten wachten, aangezien deze historische racebaan pas in de lente van het volgende jaar speelbaar zal zijn.

Er zullen nog meer circuits worden toegevoegd aan Forza Motorsport, maar welke dat zijn en wanneer ze worden toegevoegd, is op dit moment nog niet bekend. Benieuwd naar de racer? Check dan onze review.