Voor liefhebbers van Soulslike games is het een mooie periode. Zo kregen we eerder al het uitstekende Lies of P voorgeschoteld en inmiddels is ook Lords of the Fallen verschenen. Wij zijn al enige tijd met de game bezig en onze review mag je binnenkort verwachten. Ondertussen zijn de eerste reviews online gegaan en dat geeft ons zicht op de cijfers.

Over het algemeen scoort Lords of the Fallen meer dan prima en kent het op het moment van schrijven een gemiddelde van 7.7 op Metacritic. Wel zijn er hier en daar wat uitschieters. Zo is het hoogst gegeven cijfer een 10 en het laagste cijfer staat op een 4.0. Hieronder een greep uit de eerste gepubliceerde reviews.