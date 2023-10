Nog ongeveer een weekje wachten en Spider-Man 2 ligt dan eindelijk in de winkelrekken! Spider-Man linken we natuurlijk aan New York en het toeval wil dat daar momenteel New York Comic Con aan de gang is. Ideaal dus voor onze ‘friendly neighbourhood Spider-Man’ om daar even iets van zich te laten zien.

Op het evenement werden namelijk twee nieuwe kostuums aangekondigd: het Brooklyn 2099 en Kumo kostuum. Deze worden kort even toegelicht door de designers die vertellen over hoe deze kostuums tot stand zijn gekomen. Check ze beiden in de onderstaande video.

Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt op 20 oktober.