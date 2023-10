De release van Mortal Kombat 1 ligt inmiddels achter ons en dus kan ontwikkelaar NetherRealm Studios zich nu gaan focussen op het uitbrengen van allerlei DLC-personages. Het eerste personage dat aan de game toegevoegd zal worden, is Omni-Man, bekend van de serie Invincible. Stemacteur J.K. Simmons neemt zijn superheldencape weer op en spreekt opnieuw de stem van het personage in. Check hem in de onderstaande trailer in actie.

Omni-Man zal uitkomen in de loop van november en hij is slechts het begin. Later krijgen we namelijk nog, onder andere, Homelander, Peacemaker, Quan Chi en meer op ons bord. Om nog maar te zwijgen van de personages die momenteel nog niet zijn aangekondigd…

Lees meer over Mortal Kombat 1 in onze review.