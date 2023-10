Onder het motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ spelen ontwikkelaars en uitgevers maar wat graag leentjebuur bij hun succesvolle concurrenten. Soms levert dat features op die een game echt wel weten te verrijken. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om Assassin’s Creed: Mirage in het klassieke Arabisch uit de negende eeuw te ervaren.

Die feature zou nooit in de game gezeten hebben als Ubisoft niet eerst gezien had hoe goed de Japans gesproken versie van Ghost of Tsushima ontvangen werd. Die modus leverde een authentieke ervaring die gamers wereldwijd wel wisten te pruimen en bijgevolg voorzag de ontwikkelaar een eigen variant erop. Het resultaat mag er zeker wezen.

We laten art director Jean-Luc Sala het hieronder even zelf uitleggen.

“We [paid] special attention [to the fact] that people love to play Ghost of Tsushima in Japanese, for example. Honestly, it would have been a shame to miss that opportunity to return to the Middle East with Assassin’s Creed and not [include] a language that is still here.”