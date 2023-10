Aanstaande vrijdag verschijnt Marvel’s Spider-Man 2 voor de PlayStation 5 en met deze naderende release hebben Sony PlayStation en Insomniac Games de launch trailer vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.

De trailer laat fragmenten van gevechten zien, het rondslingeren door New York en ook komen er stukjes uit het verhaal in terug. In iets meer dan een minuut krijg je de nodige spectaculaire beelden te zien, check het hieronder.