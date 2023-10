Onlangs maakte Nintendo bekend dat ze voor toekomstige Mario-games niet langer gebruik zullen maken van de diensten van Charles Martinet. Hij is decennialang de stem van Mario geweest, maar het is tijd voor vernieuwing al blijft Martinet wel de wereld rondreizen om fans te ontmoeten.

Het was sindsdien onduidelijk wie precies de nieuwe stemacteur van Mario zou worden, ook met het oog op de aanstaande release van Super Mario Bros. Wonder. De kogel is nu door de kerk, de nieuwe stemacteur is Kevin Afghani, zo maakte hij via X bekend.

Hij heeft voor Super Mario Bros. Wonder zowel de stem ingesproken van Mario als Luigi. Deze game staat gepland voor 20 oktober en in onze preview vertellen we er meer over.