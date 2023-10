Nu Halloween er weer aankomt en de seasonal questline voor Destiny 2 Season of the Witch er min of meer opzit, is het tijd voor een nieuw in-game evenement. Dit is het jaarlijkse Festival of the Lost dat na de wekelijkse reset van gisterenavond van start is gegaan.

Om dit extra in de spotlights te plaatsen heeft Bungie een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Het evenement is dus nu begonnen en duurt nog tot en met 7 november. Tijdens het evenement mag je Legendary Haunted Lost Sectors verwachten, een nieuw wapen en meer.