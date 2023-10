Nog een goede week en Alan Wake II ligt in de virtuele winkelrekken. De game belooft een hoogst atmosferische opvolger op de survivalhorrorklassieker van weleer te worden, met vijanden die dit keer heel wat lastiger in het stof zullen bijten. Dit wist Kyle Rowley van Remedy te vertellen in een interview met GamingBolt.

De vijanden zullen dus moeilijker neergaan. Bijgevolg is er erg veel werk in hun uiterlijk en bewegingen gestoken. Wel zo fijn, aangezien ze in Alan Wake II heel wat langer in beeld zullen zijn. Wie nu een hoop kogelsponzen verwacht, kunnen we overigens geruststellen. Dat ‘moeilijker’ neergaan zit vooral in het zorgvuldiger mikken.

“While different, the fundamentals of creating satisfying combat are very similar no matter how fast-paced it is or where you decide to focus.”

“[In Alan Wake II, the combat feels] more physical. More desperate. We wanted enemies to have more presence in the experience. As the enemies are harder to kill, they are on screen for a longer period, so we needed to put more emphasis on animation quality and properly represent all the potential states they can move through (aware of the player, unaware of the player, hunting player, etc.).”

“[Players will have to be] more tactful about how they use their bullets and resources. You kill an enemy much more efficiently if you place your shots or use certain consumable items.”