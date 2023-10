Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf morgen verkrijgbaar en dat avontuur op zichzelf is goed voor tientallen uren speelplezier. Dit zal op termijn verder opgerekt gaan worden, omdat er nog een New Game+ modus zal verschijnen, die niet bij de release inbegrepen zit.

Daarnaast werkt Insomniac Games ook aan een optie om missies opnieuw te spelen, dit zal eveneens post-launch verschijnen. Verder wordt er gesuggereerd dat er een dag/nachtcyclus zal verschijnen voor de game, al is community manager James Stevenson over dat laatste niet per se concreet.

Er zal afgezien van gewone updates dus nog een feature update volgen op termijn die mission replay en New Game+ zal toevoegen. Wanneer die update precies volgt is nog niet bekendgemaakt.