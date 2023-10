Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged is de directe opvolger van de min of meer gelijknamige game uit 2021. Daar hadden we toen het nodige op aan te merken, maar gelukkig is het tweede deel een heel stuk beter. Dit alles kan je lezen in onze review die we eerder deze week hebben gepubliceerd.

Om de release van de game kracht bij te zetten, is er een korte launch trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Ga jij de game halen?