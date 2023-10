Onze grootste zorg in de review van Exoprimal was of de game het lang genoeg vol zou gaan houden om de nodige extra content te ontvangen. Tot op heden lijkt dat allemaal wel goed te zitten. Het tweede seizoen van Exoprimal is van start gegaan waar weer de nodige content is toegevoegd aan de game, zoals de cross-over met Street Fighter 6.

Zo zijn er nu skins waarmee je jouw Exosuits kan laten lijken op bekende figuren zoals Guile, Ryu en Chun-Li. Daarnaast is er ook een nieuwe map om te spelen, een nieuwe final mission in de vorm van Escape. Ook heeft de Savage Gauntlet een nieuwe eindbaas gekregen in de vorm van Durban die de nodige uitdaging met zich mee zou moeten brengen.

Voor de Street Fighter 6 cross-over heeft Capcom ook de onderstaande developer commentary op YouTube geplaatst.