Waar de eerste Marvel’s Spider-Man nog een PlayStation 4 game was, was Miles Morales cross-gen en Spider-Man 2 is exclusief voor de PlayStation 5 gemaakt. Hoewel er een remaster van de eerste game is, zijn de grafische verschillen natuurlijk goed zichtbaar.

Om dat goed te laten zien zijn we natuurlijk aangewezen op video’s, en zo eentje hebben onze collega’s van PushSquare gemaakt. Het resultaat is verbluffend en valt te zien in de details, maar ook de algehele drukte op straat en image quality. Check het hieronder.