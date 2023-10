Een poosje geleden liet Atlus je al een kijkje nemen in het vernieuwde studentenhuis van Persona 3 Reload, maar nu nemen zij je mee achter de schermen. In hun nieuwste trailer maak je namelijk kennis met de stemacteurs die de verschillende persona(ges) inspreken. Zo krijg je hen aan het werk te zien, maar ook vertellen ze je het een en ander over hun eigen persoon in de game.

Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht je kennis willen maken met een deel van de kleurrijke cast van Persona 3 Reload, bekijk dan zeker even de onderstaande trailer.