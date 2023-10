In de Persona-serie stap je altijd in de schoenen van een student. Gamers die vroeger Persona 3 op de PlayStation 2 hebben gespeeld zullen daarom wel bekend zijn met Iwatodai Dorm, het studentenhuis wat ook als centrale hub dient in Persona 3. In Persona 3 Reload heeft deze locatie een hele make-over gehad.

Atlus heeft tijdens de Brasil Game Show 2023 daarom een nieuwe trailer getoond waarin de Iwatodai Dorm centraal staat. Hier kan je samen met jouw medestudenten praten, een filmpje kijken of een maaltijd bereiden van zelf verbouwde groenten. Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.