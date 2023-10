Deze week is het eindelijk zover. Het langverwachte vervolg op Alan Wake is meer dan dertien jaar na de lancering van het origineel eindelijk beschikbaar, en wel aanstaande vrijdag. Ontwikkelaar Remedy heeft nu ook de systeemeisen bekendgemaakt voor de pc-versie van het spel.

De ontwikkelaar heeft de eisen bekendgemaakt voor zes verschillende instellingen, waarvan drie met ray tracing en drie zonder. Zelfs voor de laagste instellingen heb je een redelijk krachtige setup nodig, laat staan wat er nodig is voor ultra-instellingen met ray tracing. Als je om de een of andere reden nog geen SSD in je systeem hebt geïnstalleerd, zul je dat wel moeten doen om Alan Wake II te kunnen spelen.

Alan Wake II is beschikbaar vanaf 27 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de systeemeisen hieronder bekijken.