Insomniac slaagde erin om ray tracing te implementeren in elke grafische modus van Marvel’s Spider-Man 2, wat zeer ongebruikelijk is en doorgaans moeilijk te bereiken valt zonder de stabiliteit van de framerate in gevaar te brengen. Je zou dan ook denken dat deze beslissing al vroeg in de ontwikkelperiode is genomen, maar dat is niet het geval.

Mike Fitzgerald, de Director of Core Technology, heeft aan Digital Foundry laten weten dat het ontwikkelteam pas dit jaar heeft besloten om ray tracing te gebruiken in alle grafische modi van Spider-Man 2. Fitzgerald is van mening dat hun eerdere games voor de PS5 er gewoon niet zo spectaculair uitzagen als er een modi werd gekozen die geen ray tracing ondersteunde.

Dit gold ook tijdens de ontwikkeling van het vervolg op Marvel’s Spider-Man.

“It has always pained me whenever I see a screenshot of the first couple of Spider-Man games, or if I see Clank with ray tracing turned off. And I always know immediately, when I see that screenshot, and it always bums me out. And so it was always an aspiration for this one: wouldn’t it be great if we didn’t have to have that real big compromise in there if we got back to a pure performance and resolution trade-off?”

Toen eerder dit jaar bleek dat Spider-Man 2 qua performance al goed in elkaar stak, werd het idee geopperd om in alle grafische modi ray tracing te gebruiken. Fitzgerald en zijn collega’s wisten dat dit veel extra werk zou opleveren, maar ze wilden er toch voor gaan.

“And I don’t think we committed to it until earlier this year, but I think basically, we saw the way performance was trending, and we said, ‘You know, it’ll be work, but let’s go for it’.”

Het resultaat mag uiteindelijk gezien worden, want grafisch ziet Marvel’s Spider-Man 2 er zeer goed uit. Dit is mede dankzij het gebruik van ray tracing.