Het is voor liefhebbers van de Invincible show op Amazon Prime smullen geblazen, want volgende week verschijnt dan eindelijk het langverwachte tweede seizoen van deze succesvolle serie. Niet alleen liefhebbers van de tv-serie kunnen dan van Invincible genieten, ook Mortal Kombat 1 spelers kunnen binnenkort aan de slag. Dit met Omni-Man, de vader van Invincible.

Nog niet lang geleden kregen we een eerste bloederige impressie van Omni-Man met bijzonder grafische Fatalities en toen werd al duidelijk dat het eerste DLC-personage in november zou verschijnen. Daar is nu ook een releasedatum voor verschenen dankzij een afbeelding gemaakt in de Xbox Store.

Volgens die afbeelding, zie hieronder, zal Omni-Man vanaf 6 november in early access beschikbaar zijn.