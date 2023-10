Alan Wake II ligt vanaf morgen in de winkels en met die release krijgen we een volwaardig singleplayer avontuur dat op termijn verder uitgebreid zal worden. Remedy Entertainment heeft namelijk aangekondigd dat ze van plan zijn om een New Game+ modus aan de game toe te voegen, dit middels een post-launch update.

De New Game+ modus zal spelers in staat stellen om de game opnieuw te spelen, maar dan met behoud van vrijgespeelde wapens en upgrades. Ook introduceert deze modus een nieuwe Nightmare moeilijkheidsgraad en een alternatief verhaal met daarin nieuwe Manuscript pagina’s en nieuwe video content.

Klinkt dus als een modus die de moeite waard is om na het uitspelen van Alan Wake II aan te zetten. Wanneer deze update precies verschijnt is nog niet bekend.