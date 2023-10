Wie aan Pokémon denkt, denkt al gauw aan de iconische Pikachu. Het figuurtje is min of meer de mascotte van de franchise en kent als één van de weinige Pokémons een eigen spin-off serie, waarin hij zijn Sherlock pet eens opzet en in Detective Pikachu verandert. Onlangs verscheen Detective Pikachu Returns voor de Nintendo Switch en dat is nog niet het laatste wat we van onze geel-zwarte speurneus hebben gezien.

In deze nieuwe short staan hij en Tim namelijk voor een compleet raadsel. Tim is namelijk zijn flan gebakje kwijt en hij heeft daar Pikachu van beschuldigd. Onze held weet daar echter niets van en daarom staat het duo voor een raadsel. De hele video duurt ongeveer zes minuten en is erg leuk vormgegeven, dus neem zeker even een kijkje en kom erachter wie Tim zijn eten heeft gestolen.

Onze review van Detective Pikachu Returns kan je hier vinden.