Skull and Bones werd in 2017 aangekondigd en we hebben de game toen zelfs op de E3 gespeeld. Inmiddels is het 2023 en is de game ontelbaar vaak uitgesteld zonder dat het echt op lijkt te schieten. Hoewel de game geen releasedatum had na het eerdere uitstel dit jaar, blijkt Skull and Bones weer opgeschoven te zijn.

Ubisoft heeft bij de bekendmaking van de cijfers van de eerste 6 maanden in het huidige fiscale jaar aangekondigd dat Skull and Bonus opnieuw is uitgesteld. De game zou vroeg in dit huidige fiscale jaar uitkomen, maar inmiddels zijn we over de helft en is het schip nog altijd niet in zicht.

De game moet nu ergens in de eerste maanden van 2024 uitkomen, maar wanneer precies is niet bekendgemaakt.