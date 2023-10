Net zoals bijna elke film enkele deleted scenes heeft, heeft ook elke videogame wel inhoud die de eindstreep niet gehaald heeft. Neem bijvoorbeeld Spider-Man 2. Uit een gesprek dat senior creative director Bryan Intihar onlangs had met IGN blijkt dat de game ei zo na had uitgepakt met een Venom-versie van Sandman.

Het idee klinkt bijzonder cool… maar volgens Intihar was het al moeilijk genoeg om de gewone Sandman overtuigend genoeg neer te zetten. Daarom werd het idee van een Sandman geïnfecteerd met het Venom-symbiote al vroeg geschrapt. Intihar hanteert echter het ‘zeg nooit nooit’ principe. Dus wie weet… Ooit… Op een dag…

“[T]here was a discussion to a point where it’s a concept image of Venomized Sandman. Super cool idea. Maybe one day… I’m probably getting in trouble for saying it, but whatever. It’s a really cool image. [But w]e were never going to get it done at the quality we wanted to, and it was […] enough of a challenge to make regular Sandman cool. And I’m like, ‘Okay, now we’re going to do it as a Venomized version?’ This team went above and beyond anything I could have ever expected when we first started this. So I was like, ‘We’re not going to do it.’ So it’s more about that.”