Het houdt maar niet op met de Persona 3 Reload trailers. Laatst nog stond Akihiko Sanada centraal in zijn trailer en daarvoor kregen we, onder andere, ook al Junpei Iori te zien. Ditmaal staan de schijnwerpers gericht op de gracieuze Mitsuru Kirijo met haar ‘Empress’ arcana.

Deze roodharige schone is de leidster van de studentenraad op de Gekkoukan middelbare school en ze is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze is stijlvol, intelligent én ze staat haar mannetje tijdens gevechten. Bekijk haar trailer onderaan dit bericht.

Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari.