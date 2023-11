Remedy Entertainment heeft ons vorige week verblijd met de lancering van Alan Wake II en de survival-horror titel mag zich een regelrecht succes noemen. De game wordt bedolven onder lovende reacties, maar net zoals menig moderne game, waren er nog wel een aantal laatste plooien die gladgestreken moesten worden.

De Finse studio had voor de PlayStation 5 en pc al een kleine update uitgerold, terwijl de Xbox Series-consoles nog even moesten wachten. Inmiddels is ook op dat platform de update live en zijn alle platforms dus nu gelijkgetrokken. Via hun website heeft men aangegeven wat er aangepakt is. Niks baanbrekends, het gaat hier met name om kleine fixes en probleempjes met vertalingen.