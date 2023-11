Veel pc-gamers waren niet blij toen Starfield uitkwam: initieel werd de game uitgebracht met ondersteuning voor AMD’s FSR upscaler, maar zonder ondersteuning voor DLSS van concurrent Nvidia. Enerzijds kunnen Nvidia gebruikers ook gewoon gebruik maken van FSR, maar DLSS werkt in de praktijk toch vaak net wat beter. Dat gamers voor Nvidia GPU’s ook nog eens exorbitante bedragen moeten betalen maakt het natuurlijk nog vervelender.

Bethesda heeft in ieder geval geluisterd naar de klaagzang van deze groep gamers en DLSS ondersteuning staat om de hoek, in eerste instantie via een beta op Steam. Aan de hand van feedback die Bethesda daarover ontvangt zal DLSS na deze beta periode voor alle Starfield spelers beschikbaar worden gesteld, dus ook voor gamers die de game via Game Pass op pc spelen of in de Microsoft Store hebben gekocht.

“We’ve been hard at work on @StarfieldGame updates and will be putting our next one into Steam Beta next week.

This update will feature Nvidia DLSS support with frame generation, display and HDR controls for supported systems, and other optimizations and improvements. You’ll be able to opt-in to try it via the Steam Beta options. We’d love your feedback before it goes live for all PC and Xbox players after that.

Stay tuned for the specifics soon, and thanks for playing!”