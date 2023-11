Voordat we in het nieuws duiken moeten we even waarschuwen. Als je Marvel’s Spider-Man 2 nog niet hebt uitgespeeld, bevat dit bericht wat spoilers en raden we je aan niet verder te lezen. Game uitgespeeld? Dan geen zorgen.

In Marvel’s Spider-Man speelden we met Peter Parker en in Miles Morales met Miles Morales, die samenkomen in Marvel’s Spider-Man 2. Hierin is Peter Parker een soort van leermeester, waar Miles Morales onder diens hoede wordt meegenomen en zich verder weet te ontwikkelen.

Dit betekent voor de toekomst een verandering, namelijk in wie steeds belangrijker wordt als Spider-Man en daarin heeft Insomniac Games een keuze gemaakt. Dit zegt de ontwikkelaar in een interview met Gizmodo.

Brittney Morris: “To me, it shows a great deal of evolution from Miles; at the beginning of the game, we see him struggling to figure out what he wants to do with his life. By the end, we had Miles carrying the burden of saving the city, and also carrying Pete when Pete wasn’t strong enough to carry himself at various points.

That’s what’s been so cool about writing a story about two Spider-Men: they’re both strong, and one of them can be strong when the other is not. By the end, Miles is more confident and he’s like, ‘Yeah, I got this. How much worse can things get after what we just went through?’”

Ben Arfmann: “I think pretty early on, we knew that we wanted to have that moment of handing the reins over. And as we developed it, as we started to lay down more track leading up to that moment, it just felt more and more right.

I think it was Jon who wrote that scene in Aunt May’s garage, and it’s one of my favorite scenes. The way that Miles intuits exactly what Pete is thinking and stops him from stumbling through trying to hand over the mask.

Miles going, ‘You know I got this, bro,’ it’s such a great moment between the two of them. And it felt like such a natural conclusion; I’m not sure when specifically we decided to do that, but it always felt like the only way the game could end.”