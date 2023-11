Atlus blijft aan een hoge snelheid Persona 3 Reload trailers op ons gooien. Vorige week stond Mitsuru Kirijo in de schijnwerpers en daarvoor kregen we, onder andere, ook al Akihiko Sanada te zien. Fuuka Yamagishi is nu de volgende.

Fuuka is een uitermate beleefd en verlegen meisje dat vooral een ondersteunende functie biedt aan de leden van S.E.E.S. Ze analyseert shadows en speelt de verkregen info door aan haar team. Bekijk haar trailer (zowel in het Engels als in het Japans) hieronder.

Persona 3 Reload komt uit op 2 februari 2024.