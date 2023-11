Alone in the Dark werd onlangs uitgesteld naar 16 januari 2024. Een logische zet, aangezien de oorspronkelijke releasedatum in de afgelopen maand de game in aanvaring zou gebracht hebben met Assassin’s Creed: Mirage, Spider-Man 2 en Alan Wake II. Titels zijn al met veel minder concurrentie hopeloos ondergesneeuwd geraakt.

De game staat echter nog steeds op het programma en hoopt nu indruk te maken met een maar liefst acht minuten durende gameplay trailer, waarin hoofdpersonages Emily en Edward op zoek gaan naar een zekere Jeremy. Hun onderzoek brengt hen uiteindelijk naar een onheilspellend landhuis, waar dingen niet helemaal pluis zijn. Enjoy!