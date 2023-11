Avatar: Frontiers of Pandora komt uit op de current-gen consoles en de pc. De PlayStation 5-versie biedt de speler de meeste immersie en hoe dat komt wordt in een nieuwe trailer getoond. Deze video in kwestie check je onderaan dit bericht.

Speel je Avatar: Frontiers of Pandora op de PS5, dan kan je genieten van 3D audio. Dit zorgt er voor dat geluiden om je heen te horen zijn zonder surround boxen. Het maakt dan niet uit of je een gewone koptelefoon gebruikt of de speakers van je tv.

Het spel maakt ook gebruik van de speciale features van de DualSense controller. Dankzij haptische feedback en adaptieve triggers voel je wat het personage in de game voelt.