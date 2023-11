Suicide Squad: Kill the Justice League heeft een wat langdurige ontwikkeling achter de rug. De game had immers al moeten verschijnen, maar werd keer op keer uitgesteld. De release staat nu voor februari 2024 gepland en gezien dat steeds dichterbij komt, gaan we nu meer van de game zien.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze morgen beginnen met een nieuwe videoreeks, ‘Suicide Squad Insider’ genaamd. Deze reeks video’s moet de hype richting de release aanzwengelen met informatieve content, zodat geïnteresseerden een steeds beter beeld van de titel krijgen.

De eerste aflevering zal morgenavond om 19:00 uur live gaan en de focus leggen op het verhaal van de game en de gameplay.