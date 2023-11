Hogwarts Legacy verscheen begin dit jaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Later in de lente kwam de game uit voor de PlayStation 4 en Xbox One en nu is de game ook verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

Gezien dat naar verhouding de minst krachtige console is, heeft de ontwikkelaar concessies moeten doen om de game draaiende te krijgen. Een nieuwe video, die een technische analyse op de game loslaat, laat zien dat de titel redelijk goed draait op het platform van Nintendo.

Het grootste nadeel is echter dat de naadloze open wereld niet langer aan de orde is. Bij het betreden van gebouwen of gebieden krijg je te maken met een laadscherm dat vrij lang kan duren. Dit haalt het tempo wel behoorlijk uit de game, omdat de laadtijden niet per se minimaal zijn.

Check de video hieronder om een goede indruk te krijgen van de performance.