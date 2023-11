Over een paar weken verschijnt Avatar: Frontiers of Pandora, die inmiddels goud is gegaan. Zoals Ubisoft met vrijwel elke nieuwe game doet, zullen ze ook deze titel van ondersteuning na de release voorzien.

Hiervoor zal onder andere een Season Pass beschikbaar komen, die je toegang tot extra content geeft. Om de post-launch content uit te lichten, heeft Ubisoft nu een nieuwe trailer vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.

In de zomer van 2024 mogen we ‘The Sky Breaker’ verwachten, een nieuwe verhalende uitbreiding die je naar de Upper Plains van Pandora brengt. De volgende verhalende uitbreiding is ‘Secrets of the Spire’, die in het najaar van 2024 uitkomt en de Western Frontier als nieuwe omgeving bevat.

De Season Pass zit inbegrepen bij de Gold en Ultimate Editions van Avatar: Frontiers of Pandora, maar zal ook los aan te schaffen zijn.