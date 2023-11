Bandai Namco heeft inmiddels het volledige roster onthuld en de meest recente aanvulling daarop was het personage Reina. Nu is het wachten tot de release op 26 januari 2024. Nog even geduld dus, al hoeven we ons over beeldmateriaal geen zorgen te maken.

Zo is er bijvoorbeeld weer een nieuwe showcase geweest waar veel gameplay in te zien is. Het gaat hier om een showcase van 17 minuten en hierin komen veel pro spelers aan bod. Voor deze showcase werden namelijk Tekken 7 EVO kampioenen ingeschakeld, die het maar wat graag tegen elkaar opnemen.

De spetterende actie check je hieronder terwijl het van commentaar is voorzien.