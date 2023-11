Call of Duty: Modern Warfare 3 is nog niet eens twee weken uit, maar het ontwikkelteam richt zich al op de volgende update. Op het officiële X-account van Call of Duty is informatie gedeeld over een nieuwe gratis content-update die in december zal worden uitgebracht.

De update zal drie nieuwe 6v6 multiplayermaps bevatten: ‘Meat’, ‘Greece’ en ‘Rio’, waarvan de laatste niet meteen beschikbaar zal zijn bij de release van de update. Bovendien introduceert seizoen 1 een 2v2 Gunfight-modus met een gloednieuwe map genaamd ‘Training Facility’ en zet het verhaal zich voort in de Zombies-modus.

Ook Warzone-spelers worden niet vergeten met deze update; voor de Battle Royale-modus wordt de nieuwe map genaamd ‘Urzikstan’ toegevoegd, samen met nieuwe bewegingsmechanismen zoals Tac-Stance, slide cancels en meer.