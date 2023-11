Skull and Bones is al jaren in ontwikkeling en even leek het erop dat de game eind 2022 zou verschijnen, gezien Ubisoft previews organiseerde, de game uitgebreid op gamescom liet zien en meer. Maar de ontvangst was niet al te positief en daarom werd de releasedatum weer geschrapt en werd het onduidelijk wanneer de game zou verschijnen.

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we nog altijd geen releasedatum, maar we hebben wel de bevestiging gekregen dat de game voor 31 maart 2024 uitkomt. Ubisoft heeft een nieuw kantoor geopend in Toronto en in een interview met Yahoo Gaming zegt Darryl Long, de managing director van het kantoor, dat de game voor die datum verschijnt.

Meer specifiek, de game zal uitkomen tussen 1 januari en 31 maart 2024, dus de titel staat voor het laatste kwartaal van het huidige fiscale jaar gepland. Met deze bevestiging is het slechts een kwestie van tijd tot we een specifieke datum krijgen. In de tussentijd brengt Ubisoft nog Avatar: Frontiers of Pandora uit, die game staat voor 7 december gepland.