Fans van Grand Theft Auto kijken enorm uit naar begin december, dat is namelijk het moment waarop Rockstar Games eindelijk het zesde deel gaat onthullen. De Rockstar Games Social Club is al jaren de manier waar de ontwikkelaar onder meer multiplayer faciliteert, verschillende statistieken van hun games bijhoudt en nieuwtjes deelt, maar naar alle waarschijnlijkheid zien we die naam in de toekomst niet meer terug.

Alle verwijzingen naar Rockstar Games Social Club op de vernieuwde website zijn namelijk verwijderd. Voordat je op de banken staat te springen en denkt dat dat systeem helemaal verwijderd gaat worden, dat zit er dan weer niet in. De website benoemt nu namelijk iets wat simpelweg het “Rockstar Games” platform genoemd wordt. Daarbij zijn veel functionaliteiten van de Social Club ook in de website geïntegreerd, wat weer wijst naar verdere stroomlijning.

Het bedrijf heeft – zoals we gewend zijn – nog niks aangekondigd, maar daar zal Rockstar Games begin december mogelijk meer over willen vertellen.