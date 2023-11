Een nieuwe week betekent voor Atlus steevast een nieuwe Persona 3 Reload trailer. We hebben er inmiddels al een hoop gehad (laatst nog Koromaru en Fuuka Yamagishi), maar we zijn er nog niet helemaal. Ditmaal aan de beurt: Aigis.

Aigis is een ‘speciaal geval’, want ze is geen menselijk personage. Ze is namelijk een androïde die de protagonist te allen koste wil beschermen. Aangezien ze hierdoor ook geen sociale skills heeft, durft ze nog wel eens wat vreemde ‘robot streken’ uit te voeren.

Bekijk haar trailer hieronder, Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024.