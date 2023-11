Nee, de stroom aan Persona 3 Reload trailers is nog steeds niet tot stilstand gekomen. Een nieuwe week, een nieuwe trailer en Atlus houdt wederom woord! Voordien kwamen al, onder andere, Fuuka Yamagishi en Mitsuru Kirijo voorbij en deze week krijgen we een wel heel schattig personage aan ons voorgesteld. Maak kennis met Koromaru.

Koromaru is een uiterst intelligente en trouwe shiba inu, die lid wordt van S.E.E.S. Hij ziet er misschien heel schattig uit (en dat is hij ook), maar onderschat hem niet! Hij heeft scherpe tanden en hij is niet bang van de shadows… Bekijk hem hieronder aan het werk.

Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024.