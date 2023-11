Met de release van Call of Duty: Modern Warfare 3 een aantal weken achter ons, is het nu wachten op de start van het eerste seizoen. Via X heeft Activision nu bekendgemaakt dat de start van dit seizoen gepland staat voor 6 december.

Op die datum mogen we een update verwachten die nieuwe maps zal toevoegen, alsook een hoop andere content. Met de start van het eerste seizoen in de game, zal ook de nieuwe Urzikstan map aan Call of Duty: Warzone 2.0 worden toegevoegd.

De nieuwe maps die worden toegevoegd zijn: Greece (6v6), Meat (6v6) en Training Facility (Gunfight). Later in het seizoen wordt Rio (6v6) nog toegevoegd aan de game.