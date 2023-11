Met het vertrek van Hideki Kamiya is PlatinumGames een belangrijk kopstuk kwijt. Deze aparte snuiter stond aan de wieg van de Bayonetta-serie en heeft de heks gemaakt tot wat ze nu is: een welbekend hack & slash icoon. Of PlatinumGames door zal gaan met de Bayonetta franchise valt nog te bezien, maar Kamiya denkt van wel.

In een nieuwe video op zijn kanaal beantwoordt hij wat vragen van zijn fans. Vanzelfsprekend wordt er ook gevraagd naar de toekomst van Bayonetta. Hoewel Kamiya er zelf niks over kan zeggen, gezien de rechten bij zijn oud-werkgever PlatinumGames liggen, schat hij in dat de serie nog wel een toekomst heeft. In wat voor vorm, dat blijft de vraag. Zoals Kamiya het zelf formuleert zal hij zijn eigen ideeën voor Bayonetta meenemen naar zijn graf.

“I’ve talked about this in various interviews, that the Bayonetta series would consist of a total of nine episodes, and that I wanted to grow the franchise as the Bayonetta saga, but it seems like I may have to take the full saga to the grave with me. It’s a shame. It’s not like I own the Bayonetta IP, but I suppose those who do will probably keep it going.”