Gaming merch heeft door de jaren heen gekke vormen aangenomen. Vanzelfsprekende merch zoals figurines, posters en kleding kennen we inmiddels wel. Ontwikkelaars proberen inmiddels van alles om hun publiek aan te spreken en in het geval van Bethesda Game Studios leek het hen een goed idee om een dekbedovertrek inclusief bijpassende kussensloop van Starfield aan te gaan bieden.

Mocht je nu onderhand klaar zijn met jouw beddengoed van Lightning McQueen of Elsa, dan is dit wellicht een goed alternatief. Dit koop je natuurlijk ook alleen als je echt een mega-fan van Starfield bent, maar het is natuurlijk ook handig als je tot de groep gamers behoort die minder te spreken is over de game en hem als ‘slaapverwekkend’ zou omschrijven. Wellicht dat dit kekke patroontje dan ook wat doet voor jouw nachtrust.

Mocht je interesse hebben in dit beddengoed setje, of andere Bethesda merch, verwijzen we je graag door naar de website van Bethesda Gear.