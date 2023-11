Als je in Destiny 2 als solo speler wil deelnemen aan activiteiten word je veelal samen via match making in een Fireteam gezet. Dit is niet het geval als je de endgame content zoals Dungeons en Raids gaat spelen, waardoor spelers buiten de boot vallen als ze niet buiten de game naar een Fireteam willen zoeken.

Daarom werkt Bungie aan de ‘Fireteam Finder’ tool voor de game, waarmee spelers gemakkelijker een Fireteam kunnen vormen binnen het spel zelf. Dit zal getest gaan worden en dit doet Bungie op 30 november vanaf 18:00 uur tot 1 december 02:00 uur via een open beta. Dus als je interesse hebt kan je meedoen aan de beta test.

De test duurt slechts 8 uur en deelnemers krijgen via de tool alle Raids spelen die zij tot hun beschikking hebben. De release van de tool staat gepland voor eind januari 2024, waarmee spelers dan altijd op een meer eenvoudige manier anderen voor endgame content kunnen vinden, wat wellicht de activiteit op dat vlak zal doen verhogen.