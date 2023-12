Het jaar 2023 zit er alweer bijna op. Een jaar dat – als je het ons vraagt – voorbij vloog. De ene game na de andere kwam uit en opvallend is ook de hoge kwaliteit van de vele games die we dit jaar hebben mogen ontvangen. Denk aan recente releases als Alan Wake II, Super Mario Bros. Wonder en Marvel’s Spider-Man 2, maar ook Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het jaar 2023 is dus bijna ten einde, maar eerst gaan we natuurlijk nog Kerstmis vieren. Nu het kerstavond is, is voor ons het jaarlijkse moment daar om even gas terug te nemen. Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn we hard toe aan een moment van rust en gezien de hele industrie een weekje vrij neemt, zal het overal rustig zijn. En terecht, iedereen neemt even de tijd om te genieten van de vrije dagen, familie, vrienden en meer.

Met kerstavond nu en de komende twee kerstdagen rest ons niets anders dan jullie een hele fijne kerst toe te wensen. Geniet van de dagen en wellicht kan je de komende tijd aan de slag met gloednieuwe games die je onder de kerstboom gevonden hebt!

Op woensdag 3 januari zijn we weer terug en gaan we er weer tegenaan. In de tussentijd zal het natuurlijk niet stil blijven hier op PlaySense, zo hebben we genoeg leuke dingen gepland staan en als je een vaste bezoeker van de website bent, dan weet je enigszins wat te verwachten!