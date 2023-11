Eerder gingen er al geruchten rond dat The Final Shape voor Destiny 2 uitgesteld zou worden, wat Bungie later indirect al enigszins deed bevestigen. Nu hebben we het officiële nieuws gekregen: de uitbreiding die het slotstuk van de huidige saga vormt is inderdaad uitgesteld.

De uitbreiding zal niet langer eind februari 2024 uitkomen, maar opschuiven naar juni. De nieuwe releasedatum is nu 4 juni 2024. In de tussentijd gaat morgen wel Season of the Wish van start, die tot eind februari zal duren.

Qua seizoenen zal er dus geen wijziging in de planning zijn, al zou The Final Shape natuurlijk het startsein moeten zijn voor wat er na Season of the Wish gebeurt. Bungie geeft hierover aan dat het team na het komende seizoen nieuwe content zal blijven toevoegen tot aan de release van de uitbreiding.

Zo mogen we in februari nieuwe quests verwachten die progressie kennen over een langere periode, Wishes genaamd. Ook mogen we begin volgend jaar de Moments of Triumph verwachten en de Guardian Games schuiven door naar maart. In april mogen we een update verwachten die ‘Destiny 2: Into the Light’ heet, wat zal dienen als voorbereiding voor de trip naar de Traveler. In mei zullen er drie nieuwe PvP maps worden toegevoegd.

Op deze manier probeert Bungie de spelers tevreden te houden terwijl ze dik drie maanden langer op de uitbreiding moeten wachten. De reden voor het uitstel is eenvoudig: ze hebben de extra tijd nodig om The Final Shape zo te maken dat het voor iedereen de best mogelijke ervaring wordt. In april zal Bungie een nieuwe showcase organiseren, waarin ze meer van de uitbreiding zullen gaan laten zien.