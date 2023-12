Met de multiplayer shooter Hyenas begaf ontwikkelaar Creative Assembly zich buiten zijn comfortzone. Een stap die ze eerder al met succes wisten te zetten in Alien: Isolation, als je het ons vraagt. Ook Hyenas leek een erg fijne ervaring te worden… maar het eindresultaat zullen we nooit te spelen krijgen. De game werd namelijk onlangs geannuleerd.

Haruki Satomi van uitgever SEGA heeft nu bij een briefing met financiële resultaten laten weten dat het te onzeker was of Hyenas de juiste kwaliteit zou hebben om langdurig te blijven meespelen in het – toegegeven: erg competitieve – genre van de online multiplayer game. Vandaar de beslissing om de titel te annuleren, ondanks de gevorderde staat van productie.

Nu zal Creative Assembly zich weer gaan focussen op het genre waar het groot mee geworden is: RTS. Met andere woorden, schoenmaker blijf bij je leest. Ergens jammer, al betekent dit wel dat we op termijn weer sterke strategiegames van de grootmeester mogen verwachten. Zoals gewoonlijk kijken we uit naar wat de toekomst zal brengen.

“To put it simply, Creative Assembly was good at offline games in the RTS genre, but they took on the challenge of developing Hyenas, an online game in the FPS genre.”

“However, although the game itself was good, we decided to cancel the development of Hyenas because we did not think it would reach a quality that would satisfy our users when we considered whether we could really operate this as a competitive online game for a long period of time.”