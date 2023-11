Na de release van de grote 2.0 update en Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077 gaf ontwikkelaar CD Projekt RED aan dat het gedaan is met de titel. Afgezien van kritieke technische issues als die zich zouden voordoen, zou de titel niet langer uitgebreide ondersteuning krijgen.

Verrassing: toch wel, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze op 5 december update 2.1 uitbrengen. Dit valt precies samen met de release van Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Deze update komt met een aantal nieuwe en erg geanticipeerde gameplay elementen, maar details gaf men niet.

Daar hoeven we niet lang op te wachten, want morgenmiddag om 16:00 uur zal CD Projekt RED via een livestream meer over de update uit de doeken gaan doen.