Deze generatie hebben we gezien dat uitgevers de prijzen van hun games omhoog hebben gedaan. Dit zien we bij titels van bijvoorbeeld Sony PlayStation, maar ook bij games van Ubisoft en andere partijen. Capcom gaf eerder al aan dat de prijs van games tegenwoordig te laag is tegenover de kosten die men moet maken.

Het was dus een kwestie van tijd totdat ook deze uitgever de prijzen zou gaan verhogen. Dit gebeurt met Dragon’s Dogma 2. Helaas hebben we geen prijzen in euro’s gekregen voor de standaard en meer luxe versie, maar afgaande op de prijzen in dollars gaat het met een tientje naar boven.

Dit is naar verwachting het startsein voor Capcom om vanaf nu alle games voor een iets hogere prijs in de winkels te leggen.